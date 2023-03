Werkstraf voor Bruggelinge die ruim 10.000 euro “leende” bij haar werkgever

Een 38-jarige Bruggelinge heeft voor de Brugse rechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor loondiefstal. Het openbaar ministerie had zes maanden cel gevraagd.

N.C. werkte vroeger voor een autogarage in Oostkamp. In de zomer van 2021 ging ze in de burelen van de carrosserieafdeling aan de haal met een enveloppe met daarin 10.335 euro cash geld. Toen de zaakvoerster het geld in oktober kwam ophalen, biechtte N.C. de diefstal meteen op. De vrouw werd op staande voet ontslagen en betaalde het geld volledig terug.

Tijdens haar proces vroeg C. verrassend genoeg de vrijspraak. Volgens haar advocate was er geen sprake van diefstal. “Mijn cliënte kampte in die periode met financiële problemen”, zo pleitte meester Leen Desticker. “Ze wou het geld even lenen en meteen terugbetalen.” De rechtbank hechtte evenwel geen geloof aan die uitleg. (AFr)