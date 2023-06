Werknemer met 74 pakjes krasloten aan de haal in Zeebrugs tankstation: drie jaar effectieve celstraf

Een 43-jarige Blankenbergenaar met een flink gevuld strafblad heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek drie jaar effectieve celstraf gekregen voor diefstal. In het tankstation waar hij werkte maakte B.B. tientallen krasloten en ook sloffen sigaretten buit.

Op 26 april vorig jaar stapte de zaakvoerder van een Zeebrugs tankstation naar de politie. De man kon van 74 pakjes krasloten geen activatiebewijzen terugvinden, hoewel ze wel gefactureerd waren door de Nationale Loterij. Er bleken ook sloffen sigaretten verdwenen. Het slachtoffer vermoedde dat B.B. bij de diefstallen betrokken was. De Blankenbergenaar beschikte als werknemer immers over een sleutel van de zaak.

Verder onderzoek wees uit dat B.B. de winnende lotjes liet verzilveren door twee kompanen. N.Z. (31) uit De Haan bood die aan in een kopiecentrum in haar woonplaats. Haar man M.D. (32) bood een winnend lot aan in Zeebrugge. De lotjes konden op basis van hun serienummer gelinkt worden aan de diefstallen in het tankstation. M.D. had B.B. tijdens het vissen leren kennen.

B. werd ook schuldig bevonden aan informaticabedrog. Op 14 januari 2022 deed hij een contactloze betaling van twintig euro met een bankkaart die hij in het tankstation had gevonden. En op 21 april 2022 probeerde hij bij Stock Vermeersch in Brugge een paar veiligheidsschoenen te stelen door de diefstalbeveiliging door te knippen.

De Blankenbergenaar liep in het verleden al veroordelingen op voor diefstal, slagen, oplichting en verkeersinbreuken. Voor zijn huidig proces kwam hij niet opdagen. Aan de zaakvoerder van het tankstation moet hij een voorlopige schadevergoeding van 12.500 euro betalen. Het koppel uit De Haan kreeg voor de heling opschorting van straf. AFr