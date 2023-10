Werknemer die maandenlang geld uit kassa van Oostendse bloemenwinkel stal riskeert jaar cel met uitstel

Een 46-jarige Oostendenaar riskeert voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel voor loondiefstal. J.D. stal maandenlang geld uit de kassa van bloemenzaak Fleur de Lies. Tot de zaakvoerders hem in de val lokten.

In april vorig jaar ging J.D. aan de slag in de bloemenwinkel. Na zijn opleiding kwam hij in mei in de Oostendse winkel terecht. Vanaf dat moment stak de veertiger geregeld geld in zijn zakken. Dat deed hij telkens wanneer klanten cash betaalden. Door een correctie in te voeren in het kassasysteem kon hij zijn gesjoemel lange tijd camoufleren.

Maar na enkele maanden begonnen de zaakvoerders argwaan te krijgen. Om J.D. in de val te lokken schakelden ze een mystery shopper in. Die betaalde zijn aankoop cash en hield de man vervolgens in de gaten. Zo viel hij in december vorig jaar door de mand. De man werd op staande voet ontslagen.

De zaakvoerders stelden zich burgerlijke partij en eisen 8.000 euro schadevergoeding. Maar volgens J.D. ging het maximaal 2.500 euro. “Ik ging door een moeilijke financiële periode”, zei hij. “Het spijt mij.” Zijn advocaat vroeg de gunst van de strafopschorting. De uitspraak volgt op 17 november. (AFr)