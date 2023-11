Werkneemster Oostends ontmoetingshuis die bejaarde man 6.680 euro aftroggelde met zijn bankkaart hoeft niet naar de cel

Een 58-jarige vrouw uit Oostende heeft voor de Brugse rechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen nadat ze een 79-jarige man op slinkse wijze liefst 6.680 euro afhandig maakte. Een milde straf, want het openbaar ministerie had twee jaar effectief gevraagd. Z.B. moet de buit wel terugbetalen.

De beklaagde leerde het slachtoffer kennen tijdens haar job in een Oostends ontmoetingscentrum. Ze won het vertrouwen van de zeventiger en maakte daar schromelijk misbruik van. Tussen de zomer van 2022 tot 7 januari dit jaar haalde ze in totaal liefst 6.680 euro af met de bankkaart van de man. Die had ze gekregen om af en toe boodschappen voor hem te doen.

Procureur Fauve Nowé tilde zwaar aan de feiten en vroeg twee jaar effectieve celstraf. “De vertrouwensrelatie werd schaamteloos geschonden”, stelde ze. Nowé verwees ook naar het strafblad van Z.B., die in 2006 al eens een jaar cel kreeg voor exploitatie van prostitutie. In 2019 liep de Oostendse ook nog eens twintig maanden cel op voor diefstal.

Tijdens de pleidooien toonde B. zich bereid om voorwaarden na te leven. “Ik wil dat geld ook terugbetalen, maar mijn loon gaat bijna helemaal naar de afbetaling van schulden”, snikte ze. De rechter toonde zich dinsdag mild en gaf Z.B. een jaar voorwaardelijke celstraf. Om het slachtoffer integraal te kunnen vergoeden, suggereerde de rechter een afbetalingsplan. (AFr)