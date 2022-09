Werkmateriaal gestolen bij nachtelijke inbraken in bestelwagens in Nieuwpoort

In Nieuwpoort werden dinsdagochtend vroeg twee inbraken vastgesteld in bestelwagens. Telkens werd heel wat werkmateriaal gestolen.

Een eerste inbraak werd even na 4 uur vastgesteld in de Pieter Deswartelaan. Een raam van een kleine geparkeerde bestelwagen werd ingeslagen. Uit het laadruim werden in totaal zes voorwerpen gestolen. Niet alleen een ruit werd bij de inbraak beschadigd ook een zijspiegel liep schade op. De inbrekers konden met de buit vluchten.

De eigenaar belde de politie Westkust op om een aangifte te doen. Drie uren later kreeg de politie nog een tweede aangifte binnen. Om 7.20 uur werd eveneens een inbraak vastgesteld in een bestelwagen die geparkeerd stond in de Albert I laan. Ook daar werd een ruit ingeslagen. Volgens de politie gingen de dieven aan de haal met een grote hoeveelheid werkmateriaal. Er werd een onderzoek gestart. (JH)