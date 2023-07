Weerspannige dief verwondt politieman Westkust, die hem wel kan inrekenen

De onderzoeksrechter van Veurne heeft beslist om een agressieve winkeldief aan te houden. De man had in Koksijde kledij en schoenen gestolen en vluchtte weg van de politie. Hij stelde zich nadien weerspannig op en verwondde zo ook een politieman van zone Westkust.

De feiten gebeurden maandagmiddag in Koksijde. “Een winkelbediende contacteerde ons nadat een oplettende klant had gemeld dat een man de winkel had verlaten met een stapel kledij en dit vermoedelijk zonder te betalen”, zegt Hélène Ingels van politiezone Westkust.

“Bij het bekijken van de camerabeelden stelde onze aanwezige ploeg vast dat de man wellicht de kledij die hij bij zich droeg, had gestolen. Dankzij de camerabeelden had ons team een gedetailleerd beeld van het uiterlijk van de man. Enkele uren later werd onze patrouilleploeg aangesproken door enkele omstaanders die ons vertelden dat een winkeldief wegliep met twee paar schoenen. De ploeg zette onmiddellijk de achtervolging in, zowel te voet als met ons politievoertuig.”

Schaafwonden

De verdachte weigerde echter te stoppen ondanks de uitdrukkelijke vraag van de politie. “Uiteindelijk kon onze ploeg de verdachte klemrijden en inrekenen”, vervolgt Ingels. “Ook dan gaf de man zich niet onmiddellijk gewonnen. Bij het boeien van de weerspannige man liep één van onze collega’s schaafwonden op. Ons politieteam herkende de man van op de camerabeelden en stelde bij de inrekening vast dat de verdachte nog kledij bij zich had die mogelijk gestolen was. Deze kledij en de schoenen, die de man tijdens zijn vlucht had weggegooid, konden we terugbezorgen aan de gedupeerde winkeluitbaters.”

Na verder onderzoek door politiezone Westkust werd achterhaald waar de man sinds kort verblijft. Bij een huiszoeking werden verschillende kledingstukken gevonden die mogelijk ook gestolen zijn door de verdachte. Het parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om de man verder aan te houden. Hij verschijnt binnenkort voor de raadkamer. (JH)