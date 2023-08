Wagen van Sybran gestolen op parking turnclub, net voor start van sportkamp: “We zijn al ons materiaal kwijt”

Vrijdagavond werd de grijze Volkswagen Sharan van Sybran Parent (44) gestolen op de parking van Turnclub Flink en Fris langs de Beversesteenweg in Roeselare. Net voor de start van een nieuw sportkamp moet er iemand de autosleutels in de turnzaal gestolen hebben, en nadien vertrokken zijn met de auto van Sybran. “Mijn gsm lag er nog in, net als heel wat materiaal voor ons kamp”, zucht het slachtoffer.

In de zalen van Gymclub Flink en Fris worden in de zomervakantie veel sport- en turnkampen gehouden. Vrijdagavond zou er een nieuwe van start gaan, tot en met dinsdag. Maar voor het goed en wel begon, werd de organisatie slachtoffer van een autodiefstal. “Rond 17 uur ging ik mijn gsm halen, die nog in mijn wagen lag”, vertelt Sybran Parent.

De 44-jarige kinesiste is in haar vrije tijd bestuurslid van de sportclub en organisator van verschillende kampen. “Ik zag mijn auto niet staan en stond even perplex. Het was een heel vreemd gevoel. Gans de parking liep ik af maar onze Volkswagen Sharan was nergens te bespeuren. Mijn ma was in het gebouw ernaast het avondeten aan het voorbereiden, en wist me te vertellen dat ze de auto van de parking had zien rijden.”

Card Stop

“Tijdens onze kampen gebeurt het wel vaker dat een begeleider met een auto van een collega snel iets gaat ophalen, mijn moeder was zich dus van geen kwaad bewust. Maar niemand van ons kamp was ermee weg. Toen wist ik dat hij gestolen was.” Sybran alarmeerde de politie om aangifte te doen en legde een verklaring af.

“Er moet iemand binnen in de kantine van de turnzaal mijn sleutels gepikt hebben. Het was erg warm en de deuren stonden open, maar zoiets verwacht je echt niet.” De organisatie is bij de start van het turnkamp alles kwijt. “Mijn gsm met mijn bankkaarten lag erin, ik heb dus snel Card Stop moeten verwittigen. Al onze valiezen, schoenen, steunzolen, spelmateriaal en ander gerief voor het kamp zat ook nog in de auto. Het was gisteravond een serieuze domper.”

Camera’s

De politie onderzoekt de diefstal. Sybran hoopt dat er alerte buren over meer info beschikken. “Misschien hebben er sommige een deurbel met camera, wat er hangen geen officiële camera’s in de buurt van de parking”, zucht ze. Wie iets gezien heeft, mag de politie verwittigen. Mij kunnen ze bereiken op sybran@hotmail.com. Mij contacteren via mijn gsm-nummer zal helaas niet lukken.”

Het gaat om een grijze Volkswagen Sharan met nummerplaat 1-PLT-387. De diefstal moet op vrijdag 11 augustus tussen 16 en 17 uur hebben plaatsgevonden, op de parking van Turnclub Flink en Fris langs de Beversesteenweg in Roeselare. (LV)