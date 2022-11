Wagen gestolen aan woning in Roeselare: “Mijn man wou vertrekken naar zijn werk, maar merkte op dat zijn wagen verdwenen was”

Langs de Oude Noordlaan in Roeselare werd in de nacht van maandag op dinsdag een Toyota hybride wagen gestolen. De dieven staken er mee de grens met Frankrijk over, maar daarna ontbreekt elk spoor van het voertuig. “Mijn man wou dinsdagochtend vertrekken naar zijn werk, maar merkte dat de Toyota, die voor de deur stond, verdwenen was”, aldus bewoonster Inge Weiss.

Het koppel deed onmiddellijk aangifte bij de politie. Via het track-en tracesysteem kon men zien dat de wagen de grens overgestoken was. In Noord-Frankrijk werd het voertuig echter niet teruggevonden. “Op camerabeelden in Rekkem is de wagen nog te zien. Waarschijnlijk hebben de dieven daarna het track-en tracesysteem kunnen uitschakelen.”

Inge en haar man hebben inmiddels een vervangauto. “Maar dat is slechts voor 21 dagen. Mijn man’s papa, die in Roemenië woont, ligt momenteel op sterven. Wij kunnen dus elk moment naar daar moeten. Dat we nu iets dergelijks tegenkomen komt er nu op deze moment nog bij. Heel erg spijtig.”