Waalse vrouw krijgt mildere straf voor aandeel in strooptocht aan kust

Een 37-jarige vrouw uit Luik heeft in de Brugse rechtbank 30 maanden cel gekregen voor haar aandeel in een hele resem diefstallen aan de kust. Eerder kreeg Julie S. bij verstek nog 40 maanden cel opgelegd, maar ze tekende verzet aan.

Op 8 augustus 2020 werden twee Walen op de trein van Oostende naar Luik betrapt met twee dure mountainbikes die de nacht voordien gestolen waren op een camping in Bredene en aan het station in Oostende. De ene was pas vrij uit de gevangenis en droeg een gestolen heuptasje. Met de bankkaart die erin stak, werden allerhande aankopen gedaan.

Verder onderzoek wees op de betrokkenheid van Julie S. (37), haar toenmalige vriend en nog vier andere mannen uit het Luikse. De acht verdachten werden gelinkt aan een hele reeks feiten in Middelkerke, Oostende, Koksijde en Bredene. Het gezelschap, dat in Luik gekend is voor diefstallen, stal vooral dure fietsen op bestelling.

Op 14 juli 2020 pleegde de bende ook een raid op een Blankenbergse kruidenierszaak en graaiden er voor 1.000 euro aan drank en sigaretten mee. Ze gingen ook nog met een Citroën Berlingo aan de haal. De Walen kregen in februari tot 40 maanden cel voor de feiten. Ook Julie S., die niet kwam opdagen voor haar proces, kreeg 40 maanden cel. Tijdens haar verhoor had ze de feiten ontkend en beweerde ze in Oostende zeehonden kwam bekijken. Maar tijdens de nieuwe behandeling van haar zaak betwistte ze de feiten niet langer. (AFr)