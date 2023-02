Waals koppel terecht voor diefstal bontjassen in Salons Cortina Wevelgem: “In slip meegenomen door politie”

In hun ondergoed. Op die manier is een Waals koppel dat in hotel Cortina in Wevelgem verbleef naar het commissariaat meegenomen. Ze werden er van verdacht in de vestiaire drie bontjassen te hebben gestolen maar weigerden met de politie mee te werken. Ze stonden, met hun kleren aan, voor de rechter in Kortrijk terecht.

Op 18 december 2022 belandde het koppel na een personeelsfeest in dronken toestand in hotel-feestzaal Cortina. Ze boekten er een kamer in het hotel. In de feestzaal was een themafeest aan de gang en plots bleken er daar drie bontjassen uit de vestiaire verdwenen. De verdenking viel meteen op het koppel en de politie werd er bij gehaald. De agenten troffen het koppel diep slapend op hun bed aan, de kamerdeur stond nog open. De drie gestolen jassen lagen op de grond.

Vriestemperaturen

Met veel moeite kon het duo wakker gemaakt worden maar dat beviel hen niet. Ze weigerden met de politie mee te werken waardoor ze uiteindelijk in ondergoed naar het politiecommissariaat werden overgebracht. “Ongehoord”, vond advocaat Herman Baron. “Het vroor buiten.”

Volgens de agenten deden ze het op die manier omdat Michael M. (44) en Celine V. (43) zich niet wilden aankleden, verbaal agressief waren en zelfs naar hen probeerden te slaan. Ze gaven uiteindelijk aan de rechter toe dat ze te dronken waren om zich nog veel te herinneren en vroegen er met de gunst van de opschorting, zonder straf dus, vanaf te kunnen komen. Ze hadden naar eigen zeggen helemaal niet de bedoeling de bontjassen te stelen.

Hun aanvankelijke voornemen om klacht in te dienen voor het optreden van de politie lieten ze varen. Vonnis op 15 maart. (LSi)