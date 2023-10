Waal plundert caravan op camping in Bredene en probeert te vluchten op elektrische step: twaalf maanden cel

Een 29-jarige Waal heeft voor de Brugse rechtbank bij verstek twaalf maanden effectieve celstraf gekregen omdat hij een caravan leegroofde op een camping in Bredene.

Op 5 juni zag een getuige hoe iemand het hangslot probeerde te forceren van een caravan op camping Asterix in Bredene. De verdachte liep herhaaldelijk over en weer naar een andere caravan vlakbij. De getuige stapte op hem af om verhaal te halen, maar N.D. (29) en zijn vriendin A.C. (45) uit Seraing weigerden te zeggen wie ze waren.

De politie kwam ter plaatse waarop de twee probeerden weg te vluchten op een elektrische step. Ver raakten ze evenwel niet. D. had een boormachine bij waarmee hij het hangslot had open geboord. Naast de step maakte hij bij de inbraak ook nog 250 euro, een televisietoestel, een deken, enkele gsm-laders en twee flesjes frisdrank buit. De televisie werd aangetroffen in de andere caravan, waar N.D. en A.C. al enkele dagen zonder toelating van de eigenaar verbleven.

De twee kwamen niet opdagen voor hun proces. N.D. kreeg twaalf maanden effectieve celstraf en moet 3.000 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaar van de caravan, die helemaal gereinigd moest worden. A.C. kreeg een maand effectief voor woonstschennis. (AFr)