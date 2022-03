Waal doet meermaals alsof hij onwel wordt zodat hij restaurantrekening niet moet betalen

Een 40-jarige Waalse man uit Boussu teistert al twee dagen lang horecazaken aan de Westkust en gebruikt slinkse trucs om niet te hoeven betalen.

Op twee dagen tijd dit weekend deed hij drie restaurants aan in Koksijde, De Panne en Nieuwpoort waar hij telkens dranken en spijzen nuttigt zonder de rekening te kunnen betalen.

“Om er vanonder te muizen doet hij alsof hij onwel wordt met de bedoeling overgebracht te worden naar het ziekenhuis”, meldt de politiezone Westkust.

“Een andere keer beweert hij dat hij er met vrienden had gegeten dat deze vrienden hem hebben achtergelaten. De man is zeker nog niet aan zijn proefstuk toe.”

Verder onderzoek

De politie voert nu verder onderzoek. Wie iets verdachts merkt in zijn zaak of de man over de vloer krijgt kan altijd de politie bellen.

(JH)