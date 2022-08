Vrouw veroordeeld omdat ze via list met dochter tabak stal

Een 36-jarige vrouw uit Duinkerke is er met een list in geslaagd om meerdere emmers tabak te stelen in tabakszaak Real Tobacco XL in Adinkerke. Ze gebruikte haar eigen dochter om niet op te vallen. Ze kreeg bij verstek drie maanden cel en 400 euro boete.

De vrouw uit Duinkerke sloeg drie keer toe in de bekende tabakszaak op de grens met Frankrijk in Adinkerke. Ze sloeg toe op 13 en 19 december vorig jaar, tot ze uiteindelijk werd betrapt op 4 januari. “Toen werd ze op heterdaad betrapt door een medewerker die zag welke truc ze toepaste”, schetste de procureur.

“Ze ging telkens naar de winkel met het deksel van een lege tabaksemmer die ze eerder had gekocht. Daarop stond een soort code of markering van de winkel om aan te geven dat het al betaald werd. Dat deksel plaatste ze echter telkens op een volle emmer tabak in de winkel, waarvan ze het deksel zelf verwijderde. Zo kon ze aan de kassa zeggen dat alles al zogezegd betaald was. Wat het wel ergerlijk maakte is dat de vrouw telkens haar jonge dochter bij zich had, bewust om niet op te vallen tijdens de diefstallen.” (JH)