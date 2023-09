Vrouw uit Sijsele ziet op gsm hoe poetsvrouw aan het stelen slaat: “Zelfs spaarcentjes van zoontje nam ze mee”

Een 40-jarige vrouw uit Maldegem riskeert voor de Brugse rechtbank zeven maanden cel met uitstel voor diefstal in een Sijseelse woning waar ze ging poetsen. Het slachtoffer was vanuit het ziekenhuis getuige van de feiten via haar gsm.

Het slachtoffer lijdt aan een chronische ziekte en verbleef op 3 augustus 2021 in het ziekenhuis. De alleenstaande vrouw besloot om via haar gsm de beelden van de camera’s aan haar woning te controleren. “Ik zag plots hoe de poetsvrouw met schoonmaakproducten naar haar wagen liep”, vertelde ze op het proces. “Sindsdien sta ik heel wantrouwig tegenover poetsvrouwen.”

De politie kon de poetsvrouw ter plaatse inrekenen. Volgens het slachtoffer maakte K.B. naast schoonmaakproducten ook nog 85 euro, een rol huisvuilzakken en oortjes buit. “Het waren de spaarcentjes van mijn zoontje”, stelde ze. K.B. gaf enkel de diefstal van de schoonmaakproducten toe. “Ik heb heel veel spijt maar ga niets bekennen wat ik niet deed”, sprak ze.

Dat K.B. de feiten in een “vlaag van zinsverbijstering” pleegde – zoals ze zelf beweert – geloofde het slachtoffer niet. “Op de beelden zag ik haar eerst nog een boterham met choco smeren.” K.B. moest zich ook nog verantwoorden voor diefstal van een handtas op 27 februari vorig jaar op de parking van de Delhaize in Maldegem. De handtas was aan een winkelkar blijven hangen.

De verdediging vroeg de gunst van de strafopschorting en K.B. bood haar excuses aan bij het slachtoffer. De uitspraak volgt op 19 oktober. (AFr)