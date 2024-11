Vrouw uit Nieuwpoort duwt vader in de psychiatrie en slaat klein fortuin scheef met zijn bankkaart

Tien dagen nadat ze haar vader in de psychiatrie liet opnemen, misbruikte S.D. (47) uit Nieuwpoort zijn bankkaart om een riant bedrag van zijn rekening achterover te drukken. Dat levert haar nu een fikse celstraf op.

Op 21 november 2019 legde het toen 64-jarige slachtoffer klacht neer bij de politie. Hij verklaarde hoe zijn dochter hem begin dat jaar gedwongen had laten opnemen in het psychiatrisch centrum Sint-Amandus in Beernem. Amper tien dagen later had ze liefst 148.000 euro van zijn rekening gehaald. Ze had hiervoor de bankkaart gebruikt die hij kort voor zijn opname aan haar gegeven had om boodschappen te doen. De man had het geld tevergeefs teruggevraagd.

Tijdens haar verhoor beweerde S.D. dat haar vader het geld zélf vanuit de instelling naar haar rekening had overgeschreven, maar dat bleek een leugen. De man had daar immers de mogelijkheden niet toe. Later wees S.D. beschuldigend naar haar intussen overleden partner. Volgens de beklaagde nam hij het initiatief, maar ook dat bleek een leugen. “Zij was dé drijvende kracht achter de feiten”, aldus de rechtbank.

De rechtbank stelde verder ook vast dat het geld aanvankelijk op een gezamenlijke rekening terecht was gekomen, maar dat S.D. het vervolgens meteen had doorgesluisd naar een rekening waar zij als enige een volmacht op had. Ze had grote sommen cash afgehaald en kocht er onder meer enkele oldtimers mee. Wat ze met de rest van het geld gedaan heeft, is tot op vandaag onduidelijk.

Onderzoek bracht ook een mogelijk motief aan het licht. De vader zou destijds immers de rekening van zijn dochter en haar moeder gepluimd hebben. En dat zou ze hem betaald hebben willen zetten. De rechtbank veroordeelde de vrouw uiteindelijk tot achttien maanden cel, de helft voorwaardelijk. Een van de voorwaarden is dat ze alles in het werk moet stellen om haar vader terug te betalen. (AFr)