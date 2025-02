Vrouw plundert Knokse kledingzaken met ‘verlanglijstje’ van haar dochter: jaar voorwaardelijke celstraf

Een 56-jarige vrouw uit Dilbeek heeft in de Brugse strafrechtbank een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor zeven kledingdiefstallen. Opmerkelijk: op de telefoon van Saïda T. stond een ‘verlanglijstje’ van haar dochter.

Het gerecht kreeg Saïda T. in het vizier toen op 27 januari 2024 lege verpakkingen werden aangetroffen in de rekken van een kledingzaak in Knokke-Heist. Dankzij camerabeelden kon de 56-jarige vrouw geklist worden. Haar voertuig bleek uit te puilen met gestolen kledij. Onderzoek linkte haar aan zeven gelijkaardige diefstallen die dag, goed voor een totale buit van minstens 4.000 euro.

Volgens het OM pleegde de vrouw wellicht al sinds 2021 diefstallen op bestelling. Op haar telefoon troffen de speurders zelfs een lijstje van haar dochter aan met screenshots van kledij die ze wou. En hoewel T. tussen de feiten verwisselde van jas en foefelde met de voorste nummerplaat van haar wagen, beweerde ze dat de feiten een ingeving waren van het moment. In 2019 werd ze al eens veroordeeld voor diefstal met geweld.

Het OM vroeg zestien maanden effectieve celstraf, maar de verdediging stuurde met succes aan op een voorwaardelijke straf. “De feiten waren een schreeuw om aandacht”, pleitte meester Anthony Demol. “Die screenshots bewijzen enkel dat ze gepassioneerd is door kledij en mode.” (AFr)