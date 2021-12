Vrouw ontkent diefstal auto uit garage: “Dacht dat ik hem mocht gebruiken.”

Een 27-jarige vrouw uit Deinze vroeg aan de rechter in Kortrijk de vrijspraak voor de diefstal van een auto uit een garage in Roeselare. “Een vriend had gezegd dat ik die mocht gebruiken”, klonk het.

Op 7 oktober 2020 klom Stefanie D.G. in Roeselare over het tuinhek van de eigenaar en vertrok met zijn wagen uit de garage. De man diende klacht in en al de dag nadien kon de politie het voertuig, met D.G. achter het stuur, onderscheppen. Ze leek zich van geen kwaad bewust.

“Een vriend uit het drugsmilieu wist dat ze geen auto meer had maar er wel één nodig had om boodschappen te doen”, aldus haar advocate. “Hij wees haar de locatie van de wagen aan en zei dat ze dat voertuig mocht gebruiken, zelfs als de eigenaar niet thuis was. Ze geloofde dat, ter goeder trouw. Ze heeft nooit beseft dat ze en autodiefstal aan het plegen was.” De openbare aanklager eiste een celstraf van 10 maanden en een boete van 1.200 euro. Vonnis op 3 januari. (LSi)