Vrouw met geweld beroofd van gsm in Koksijde

Een 51-jarige werd zaterdagavond laat met geweld beroofd van haar gsm toen ze aan het wandelen was in Koksijde.

De vrouw uit De Panne liep rond 21.50 uur rond in de Jan Frans Willemstraat. Ze was aan het bellen toen plots haar gsm uit haar handen werd getrokken. Ze kon de dieven niet zien want die waren met de fiets. Ze zette te voet de achtervolging in.

Een getuige die op dat moment passeerde zag hoe de vrouw twee fietsers achterna liep en daardoor plots ten val kwamen. De fietsers verdwenen daarop uit het zicht toen ze de Zeedijk van Koksijde opreden richting Sint-Idesbald.

De vrouw moest na haar valpartij voor verzorging naar het AZ Westziekenhuis in Veurne. Er werd aangifte gedaan bij politiezone Westkust die de zaak onderzoekt. De vrouw kon geen beschrijving geven van de verdachten maar de politie is volop bezig met de camerabeelden aan het bekijken.

(JH)