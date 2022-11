Vrouw in supermarkt De Panne betrapt… op het stelen van droge worsten

Een ploeg van politiezone Westkust werd woensdagmiddag gevraagd om naar een supermarkt in De Panne te rijden. Daar werd een vrouw betrapt op het stelen van droge worsten.

De oproep bij de politie kwam woensdagmiddag rond 15.15 uur binnen toen gebeld werd vanuit een supermarkt in de Zeelaan in De Panne. Een 56-jarige vrouw uit De Panne liep eerst rond in het warenhuis. Ze betaalde daarna enkele goederen aan de kassa maar wanneer de kassamedewerker vroeg om haar handtas te tonen bleek dat ze enkele droge worsten niet ter betaling heeft aangeboden.

De politiediensten deden ter plaatse de vaststellingen. De vrouw betaalde alsnog de worsten. Ze kreeg een pv mee en wacht misschien later nog een boete waardoor het wel erg dure droge worsten dreigen te worden. (JH)