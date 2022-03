Vrouw die aanhangwagen Jabbeekse burgemeester stal krijgt 120 uur werkstraf

Een 44-jarige vrouw uit Sint-Laureins heeft in de Brugse rechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor diefstal van fietsen en aanhangwagens. De vrouw kreeg eerder nog bij verstek een jaar cel opgelegd.

De bal ging in januari 2020 aan het rollen toen een Bruggeling zijn gestolen aanhangwagen te koop zag staan op het internet. De politie ging langs bij de verkoopster, Caroline F., die toen nog in Wingene woonde. Daar stond inderdaad een aanhangwagen te koop, maar niet die van de Bruggeling. De aanhangwagen werd uiteindelijk op 10 januari 2020 teruggevonden aan het kruispunt van de Hillesteenweg en de Lavoordestraat in Wingene.

Amper drie dagen later ging F. in de Snellegemstraat in Snellegem aan de haal met de aanhangwagen van Daniël Vanhessche, toen nog burgemeester van Jabbeke. De vrouw kwam de aanhangwagen daags nadien terugbrengen en beweerde ze dat ze toelating had gekregen om die te gebruiken. Maar volgens Vanhessche was dat een leugen.

De vrouw kwam niet opdagen voor haar proces, waar ze ook nog schuldig werd bevonden aan diefstal van twee damesfietsen en een herenfiets in Zedelgem. Ze kreeg toen een jaar cel. F. tekende verzet aan en bleef op haar nieuwe proces beweren dat ze de aanhangwagen van Vanhessche niet stal. Maar de rechter geloofde haar niet. Ze zette de celstraf van F. wel om in een werkstraf. (AFr)