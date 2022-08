Vrouw betrapt met drie pakken tabak in haar broek aan Colruyt in Nieuwpoort

In de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort werd woensdagmiddag een dievegge betrapt. Een vrouw werd door de winkeldetectieve opgemerkt wanneer ze 3 pakjes tabak in haar broek wegstopte.

Eenmaal voorbij de kassa werd ze hierover aangesproken waarop ze zei naar het toilet te moeten gaan. Na het toiletbezoek werden de 3 pakjes in een vuilnisbak aangetroffen. Ondanks het aantreffen van de goederen bleef de dame de diefstal ontkennen. De politie stelde een pv op.

(JH)