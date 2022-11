Vrouw betrapt die 120 euro aan winkelwaren in handtas verstopte

In een warenhuis in de Strandlaan in Koksijde werd woensdagavond een dievegge betrapt. De vrouw uit Oostende had voor 120 euro aan producten in haar handtas verstopt, maar die niet getoond aan de kassa.

De politie werd door het personeel van de winkel in de Strandlaan omstreeks 19 uur verwittigd van de winkeldiefstal. De verdachte, een vrouw van 47 uit Oostende, was nog ter plaatse. “In de winkel stelde men reeds vast dat de vrouw verschillende producten wegstopte in een zwarte handtas”, meldt de politie.

“Zij had ook nog een gewone boodschappentas bij zich, waar ook al winkelproducten in lagen. Bij de zelfscan bood de vrouw de zwarte handtas niet aan ter betaling. Voorbij de kassa werd ze staande gehouden door de winkeldetective en gaf mevrouw de diefstal toe. In totaal had ze zo’n 120 euro aan producten niet aangeboden aan de selfscan. Het ging daarbij over voornamelijk voeding en cosmetica. De vrouw vergoedde de zaken die niet meer teruggenomen konden worden, zoals de voedingswaren.”

De politie stelde een pv op. (JH)