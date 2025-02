Vrouw (53) steelt 150.000 euro van huisbazin (86) en betaalt er schulden, etentjes en Mercedes mee: “Wat u deed is heel, heel erg”

“Wat u deed is heel, heel erg. Beseft u dat?” De strafrechter in Veurne kon zijn misprijzen tegenover de 53-jarige C.B. niet verbergen. De vrouw stal in amper 5 maanden tijd meer dan 150.000 van haar 86-jarige onderbuurvrouw, van wie ze boven haar eigen flat huurde. Wat ze met het geld deed? “Haar schulden afbetalen, inkopen doen, gaan uiteten, een Mercedes kopen en… haar huishuur betalen. Zo erg was het, dat die bejaarde vrouw niet meer buiten durft komen.” C.B. riskeert 18 maanden cel.

De 53-jarige C.B. is een Waalse vrouw die tegenwoordig terug in Luik woont maar enkele jaren een restaurant had in De Panne. Na de coronacrisis ging ze echter failliet. Ze woonde die tijd ook in een tweegezinswoning in De Panne. Zijzelf en haar man woonden boven, haar 86-jarige huisbazin C. woonde beneden. Er was ook een gemeenschappelijke ruimte, waar de post in toekwam. “Het is in die ruimte dat C.B. plots een enveloppe zag afkomstig van de bank van C.”, pleitte de advocaat van de bejaarde vrouw. “In die enveloppe zat een nieuwe bankkaart met code. C.B. heeft die gestolen en er schromelijk misbruik van gemaakt.”

Schulden, Mercedes en huishuur

“We hebben het via een bankonderzoek uitgerekend en ze haalde in vijf maanden tijd minstens 143.000 euro af, ook via overschrijvingen. Ze betaalde er in eerste instantie zelf al haar schulden mee af, ging inkopen doen, deed er diverse aankopen mee, betaalde facturen, ging er mee op restaurants en ze kocht er zelfs een Mercedes mee. Al die maanden betaalde ze ook haar huishuur mee aan C. Die werd dus eigenlijk betaald met haar eigen gestolen geld. Zo erg is het. Bovendien kreeg C. af te rekenen met diverse ingebrekestellingen en andere problemen. Ze was ondanks haar 86 jaar een levenslustige vrouw die vaak buitenkwam maar dat durft ze nu niet meer.” Er werd een totale schadevergoeding van 153.839 euro gevraagd.

“Heel, heel erg”

C.B. riskeert 18 maanden cel en 800 euro boete. De rechter kon zijn misprijzen moeilijk verbergen. “Wat u deed is heel, heel erg. Beseft u wat u het slachtoffer aandeed en kan u geloven dat die vrouw nog steeds getekend is? Ik vind het zeer erg.” Dat gaven C.B. en haar advocaat ook toe. “Ze schaamt zich diep en heeft zich voorgenomen om alles terug te betalen, hoe moeilijk ook. De Mercedes is intussen verkocht, en een deel van het geld werd teruggestort. Ze gaat nu weer werken en wil maandelijks afbetalen. Bovendien krijgt ze binnenkort geld van haar faillissement en dat zal ze doorstorten. Het is zo dat ze tijdens die vijf maanden voor zichzelf een web heeft gesponnen en er geen weg meer uit zag.” Vonnis op 18 maart. (JH)