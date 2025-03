Vrijspraak gevraagd ondanks foto’s en video’s van gestolen voertuigen op gsm van verdachte: “Gekregen van een vriend”

West-Vlaanderen werd afgelopen zomer geteisterd door een golf van diefstallen van en uit voertuigen. Twee jongemannen riskeren nu tot 30 maanden cel voor een twintigtal feiten, maar gaan zo goed als volledig voor de vrijspraak. “Ze ontkennen het zonlicht”, sprak de procureur.

Een Skoda in Zwevegem, een Peugeot in Harelbeke, bestelwagens in Wevelgem en Lauwe en tal van portefeuilles, handtassen, zonnebrillen en zelfs een laptop: de lijst aan feiten waarvoor de 20-jarige Ramzi A. en de 28-jarige Kousseila H. zich moeten verantwoorden, is niet min.

In totaal wordt het duo vervolgd voor zo’n zestien diefstallen en een poging. In vier gevallen deden ze vervolgens ook aankopen met gestolen bankkaarten, onder meer in Roeselare. Beide beklaagden verbleven illegaal in Frankrijk en waren al goed gekend bij het gerecht. Ramzi A. werd al veroordeeld bij de jeugdrechtbank voor diefstallen met geweld en zedenfeiten, Kousseila H. kreeg recent nog drie jaar effectief voor een eerdere reeks diefstallen.

Ze werden samen betrapt op 15 september vorig jaar met een illegaal busje pepperspray in de auto. H. gaf enkel dit feit toe maar ontkende iets te maken te hebben met de diefstallen. “Mijn cliënt staat op geen enkele camerabeeld, er zijn geen vingerafdrukken van hem en er is nooit buit gevonden”, somde zijn advocaat op. “Ik vraag me af hoe men dan een vordering van dertig maanden cel motiveert.”

Ramzi A. ging voor de volledige vrijspraak. Volgens zijn advocaat verbleef de man tijdens een groot deel feiten in Marseille en brak hij nadien zijn pols, waardoor hij evenmin diefstallen zou kunnen plegen. In zijn gsm werden wel tal van foto’s en video’s gevonden van de gestolen voertuigen.

“Maar mijn cliënt verloor zijn eigen gsm tijdens een epileptische aanval en kreeg een andere van een vriend”, pleitte zijn advocaat. “Hij niet wat er allemaal op stond.”

Of de rechter dat gelooft, weten we op 24 maart.