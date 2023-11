Vrienden die fardes sigaretten in broek stopten veroordeeld

Twee vrienden van 37 en 42 jaar uit Nieuwpoort zijn gestraft omdat ze in de Colruyt in Nieuwpoort meermaals fardes met sigaretten stalen. Die verstopten ze in hun broek. De twee liep elk al verschillende veroordelingen op.

De 42-jarige H.L. en zijn 37-jarige vriend T.V. werden betrapt op 26 juli en 23 augustus vorig jaar in de Colruyt van Nieuwpoort. Ook op twee dagen in maart sloegen ze wellicht toe maar daarvoor werden ze niet vervolgd. “Een eerste keer werd enkel H.L. betrapt toen hij twee pakjes in zijn broek stak en de kassa passeerde zonder betalen”, sprak de procureur.

“Hij werd echter tegengehouden maar maakte zich boos en kon vluchten. Een maand later keerde hij terug met zijn kompaan T.V. en opnieuw staken ze twee fardes sigaretten in hun broek. Weer passeerden ze de kassa maar werden betrapt. De diefstal werd ook op camerabeelden vastgelegd. H.L. heeft al 13 voorgaande en T.V. heeft zelfs al 23 veroordelingen op zijn strafblad.” T.V. kreeg in december al 20 maanden cel voor identieke feiten in de Colruyt en de rechter kende hem de opslorping van straf toe, met een bijkomende geldboete van 800 euro. H.L. kreeg dan weer acht maanden cel en 800 euro boete. (JH)