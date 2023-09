Vorige week een van 35.000 euro, nu een van 52.000 euro: DKW Caravans opnieuw slachtoffer van opmerkelijke diefstal

De nacht van maandag op dinsdag is het caravanbedrijf DKW uit Wevelgem slachtoffer geworden van een diefstal. De omheining werd met een schijfmachine weggehaald en via een akker werd een caravan weggereden. Opnieuw, want vorige week maandag hanteerden dieven dezelfde modus operandi. “Dieven moeten echt wel ballen hebben.”

Opmerkelijk is nog zacht uitgedrukt. Met een schijfmachine werd eerst een deel van de groene omheining weggehaald. Daarna werd met een zware auto werd de caravan achteraan het bedrijf over de akker getrokken om ermee aan de haal te gaan. Vorige week werden ze bij DKW Caravans in de Roeselarestraat in Wevelgem slachtoffer van een diefstal. Een exemplaar van 35.000 euro.

Nog opmerkelijker de nacht van maandag op dinsdag kwamen de dieven opnieuw langs. Dit keer gingen ze aan de haal met een nog duurdere caravan. Maar liefst 52.000 euro. “Raar gezegd, maar die dieven moeten echt wel ballen hebben”, vertelt zaakvoerder Harm Wylin. “We hadden nooit gedacht dat ze nog eens zouden terugkomen.”

Omheining hersteld

Het bedrijf bestaat sinds 1990 en ze hadden tot vorige week maandag nog nooit zoiets meegemaakt. “We hadden na die eerste diefstal de omheining weer hersteld en de caravans beveiligd met een wielklem”, zegt Harm. Dat mocht echter niet baten. “Ze haalden het wiel er gewoon af en gebruikten een reservewiel om dan de caravan, die goed wegstond, weg te trekken.”

De ouders van Harm wonen vlakbij en er is ook een dichte buur, maar die hoorden niks. Wellicht gaat het om een bende die weet hoe ze te werk moeten gaan. “De nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 augustus werden bij een collega uit Poperinge 5 caravans gestolen, daarna waren wij aan de beurt. Volgens de politie stalen de dieven eerst een nummerplaat in de straat om die daarna op hun voertuig te gebruiken.”

Getuigen

Harm hoopt nu wel dat de caravan nog teruggevonden wordt. “Via het nieuws hopen we dat iemand misschien iets gezien heeft en hopen we ook andere collega’s te waarschuwen. Of we ze dan in goeie staat terugkrijgen, dat betwijfelen we. Via het chassisnummer staan de caravans geseind. Wellicht zullen de onderdelen apart verkocht worden.”

De vrees dat ze opnieuw zullen langskomen is er niet meteen. “We hebben nu containers van Gilgemyn en betonblokken voor de omheining geplaatst. De landbouwer zal bovendien ook het deel aan onze omheining omploegen zodat er niet op gereden kan worden. Op dezelfde manier zullen ze hier niet meer binnen geraken, maar je zou wel schrik hebben. Dieven lijken nergens nog voor terug te deinzen.” (JD)