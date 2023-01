Voor 10.000 euro aan zadels gestolen uit manage Gaverrange in Harelbeke: “Steun uit de buurt is hartverwarmend”

Begin deze week kreeg de manege Gaverrange in Harelbeke af te rekenen met ongewenst bezoek. Inbrekers pikten er doelbewust elf zadels uit met een waarde van ongeveer 10.000 euro. “Ze hebben de tijd genomen om alle stijgbeugels en riemen er af te halen. Het lijkt wel alsof dit gebeurd is op bestelling”, vertelt uitbaatster Laura Lecluyse. Voor de trainingen vandaag kon Laura op heel wat steun in de buurt rekenen voor reservezadels.

In de nacht van 23 op 24 januari werd er op de manege Gaverrange in Harelbeke ingebroken. “Er zijn zo’n elf zadels met een totale waarde van 10.000 euro gestolen. De stalverantwoordelijke heeft om 22.30 uur zijn laatste ronde gedaan en ‘s ochtends waren de zadels verdwenen”, vertelt Laura Lecluyse (24), die de manege uitbaat samen met haar broer Michael (26). De politie kwam dinsdagochtend ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Doelbewust

Het lijkt erop dat de dieven heel goed wisten waar ze aan toe waren. “Ze hebben enkel zadels meegenomen; de dure onderleggers en doeken zijn blijven liggen. Zelfs een stereobox van 300 euro lieten ze staan. Maar bij de zadels hebben ze de tijd genomen om er de stijgbeugels en riemen af te halen. En dat is een behoorlijk karweitje, zelfs voor onze ervaren ruiters op de manege. Dat moet hen minstens een uur gekost hebben.”

De dieven hebben er heel bewust enkele zadels uitgekozen en andere waardevolle dingen, zoals een stereobox laten staan. © Laura Lecluyse

De privézadels van enkele ruiters, die in een kast achter slot en grendel zaten, bleven onaangeraakt. “De dieven hebben zo weinig mogelijk moeite gedaan om iets open te breken en te doorzoeken. Ze hebben er de allerbeste zadels en mooiste merken uitgepikt en de rest laten hangen. Een nieuw zadel kost algauw 1.500 tot soms zelfs 2.500 euro, naast het paard is dat de duurste aankoop in deze sport. Het lijkt wel alsof het allemaal voorbereid was en ze enkel dingen hebben meegenomen op bestelling.”

Hartverwarmende steun

Laura gelooft er niet in dat ze de zadels ooit zal terug zien. “Waarschijnlijk zitten die al lang in het buitenland. We hebben het bericht wel op Facebook gedeeld om andere maneges in de buurt te waarschuwen dat ze waakzaam moeten zijn. En daarop kwamen heel veel hartverwarmende reacties”, gaat Laura verder.

“Mensen lieten weten dat ze allerlei tweedehandssites afzoeken om te kijken of er niet plots een zadel van die bepaalde merken te koop wordt aangeboden. Van de naburige maneges en andere ruiters kregen we ook enkele zadels, die we tijdelijk gebruiken om ons uit de nood te helpen. Zo kunnen de paardrijlessen doorgaan tot onze nieuwe zadels arriveren.”

“Vanuit allerlei hoeken kregen we zadels aangeboden die we mogen gebruiken om ons uit de nood te helpen voor de lessen”

Voor Laura en haar broer Michael is deze diefstal een tegenslag, maar ze laten zich niet ontmoedigen. “Hopelijk kunnen we met de verzekering toch iets ervan terugkrijgen. We willen niet alleen een manege zijn, maar we willen ook andere randactiviteiten aanbieden, zoals circus en padel. De gaverrange moet echt een ontmoetingscentrum voor de buurt worden.”