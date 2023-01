Volvo die van oprit gestolen werd in Veurne teruggevonden in Brussel

De donkerblauwe Volvo XC90 die in de nacht van maandag op dinsdag gestolen werd op een oprit in Veurne, is dezelfde dag nog teruggevonden in Brussel. De dieven stalen de wagen in amper vier minuten tijd zonder sleutels. Na politieonderzoek werd de auto ’s avonds al teruggevonden.

De dure Volvo SUV werd maandagnacht rond 3.30 uur gestolen vanop de oprit van een woning in de Dotterbloemstraat in Veurne. Op camerabeelden van een van de buren was te zien hoe de dieven de Volvo benaderen, ze amper een minuut later al in de wagen zaten en ze nauwelijks nog eens drie minuten later met de auto wegreden. In het huis zelf werd er niet ingebroken.

De vijf jaar oude Volvo werd door de politie meteen geseind. “Dankzij het ANPR cameranetwerk werd de wagen getraceerd in de Brusselse agglomeratie”, zegt commissaris Jorik Debruyne van politiezone Spoorkin. “De auto werd intact teruggevonden zonder schade. De collega’s in Brussel hebben de wagen in opdracht van het parket van Veurne getakeld. Er komt nu een sporenonderzoek op. Als dat afgerond is, wordt de auto zo snel mogelijk teruggegeven aan de eigenaars.”

Relay attack?

Hoe de auto precies gestolen is, wordt onderzocht. De auto was op slot en de sleutels lagen binnen. Vermoedelijk maakten de dieven zich schuldig aan ‘relay attack’. Dat gebeurt bij wagens die sleutelloos kunnen starten. Met een speciaal apparaat onderscheppen de dieven buiten het signaal tussen de auto en de autosleutels binnen. Dat signaal wordt versterkt en zo kunnen ze de wagen openen, starten en ermee wegrijden. Het is een fenomeen dat de laatste jaren steeds vaker opduikt bij moderne wagens die uitgerust zijn met de ‘keyless entry’. (JH)