Vis van strooien vissers in Pollinkhove verdwenen

Aan de Kellenaarsbrug in Pollinkhove staan twee vissers in stro, een kunstwerk dat deel uitmaakt van de beelden- en poëzieroute. Maar de vis aan de hengel is verdwenen.

In Lo-Reninge loopt nog tot en met 11 september de beelden- en poëzieroute met kunstwerken van tientallen kunstenaars. Langs de fietsroute Klavertjevier staan verschillende creaties in stro, gemaakt door plaatselijke verenigingen en scholen.

Zo ook aan de Kellenaarsbrug in Pollinkhove, waar Ferm Pollinkhove twee strooien vissers plaatste, inclusief hengel met daaraan een vis. Maar de vis is nu verdwenen. Eerder werd al een van de twee poppen in de Lovaart gedumpt. De technische dienst van de stad kon die gelukkig terug uit het water halen. Of ook de vis nog boven water komt, is een andere vraag.