Vijftiger uit Langemark-Poelkapelle steelt tractor van hoogbejaarde landbouwer die hem nog geld moest: 120 uur werkstraf

Omdat hij nog geld moest van een hoogbejaarde landbouwer, bedacht een vijftiger uit Langemark-Poelkapelle een wel héél erg drastische oplossing. Dat levert hem nu een fikse celstraf op.

M.H. (55) trok op 9 augustus 2022 met zijn broer naar Wilskerke, een deelgemeente van Middelkerke, en stal er de tractor met houtsplijtmachine van een 90-jarige landbouwer uit Beernem. Camera’s met nummerplaatherkenning spotten de tractor tot twee keer toe op de Oostendsesteenweg richting Torhout. Het gevaarte stond op een aanhangwagen, die werd getrokken door een witte bestelwagen.

De bestelwagen kon gelinkt worden aan een tuinbouwbedrijf uit Langemark-Poelkapelle. In de woning van zaakvoerder M.H. trof de politie op 21 september 2022 de gestolen houtsplijtmachine aan. De man gaf toe dat hij de tractor gestolen had omdat het slachtoffer hem niet betaald had voor uitgevoerde werken. Hij had de tractor doorverkocht voor 4.500 euro. Opmerkelijk: tijdens zijn verhoor overhandigde M.H. dit bedrag aan de politie.

De broer, een 53-jarige man uit Ieper, verklaarde dat hij aanvankelijk niet wist dat het om een gestolen tractor ging. Pas op de terugweg zou M.H. hem gezegd hebben hoe de vork aan de steel zat. Hij zou hierop kwaad hebben gereageerd en uiteindelijk ook niet geholpen hebben met het afladen van de tractor. De rechtbank geloofde dit en sprak hem vrij.

M.H. zelf kreeg 120 uur werkstraf. Als hij die niet of onvolledig uitvoert, hangt hem alsnog twaalf maanden effectieve celstraf boven het hoofd. Aan het slachtoffer moet hij ruim 17.000 euro schadevergoeding betalen. (AFr)