Vijftiger krijgt celstraf nadat hij rekening plundert van man die hem in huis nam

Een 58-jarige Oostendenaar is voor de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot twaalf maanden cel en een geldboete nadat hij de bankkaart misbruikte van een man die hem in huis nam. Daniël S. kwam niet opdagen voor zijn proces.

Het slachtoffer, een zestiger uit Middelkerke, nam de beklaagde in huis toen die dakloos was. Hij gaf Daniël S. een bankkaart en pincode om boodschappen te doen, maar van dat vertrouwen maakte de beklaagde schaamteloos misbruik. Zonder dat hij daar de toestemming voor had, haalde S. naar hartenlust geld af en deed hij ook aankopen voor zichzelf. Hij betaalde met de kaart zelfs een verblijf op hotel.

Volgens het Openbaar Ministerie zou S. het slachtoffer tussen 25 mei tot 12 oktober 2023 in totaal liefst 1.978 euro lichter hebben gemaakt. Tijdens zijn verhoor bij de politie beweerde S. dat hij de bankkaart mocht gebruiken voor boodschappen, maar dat hij daar onder invloed van alcohol soms misbruik van maakte. Naar eigen zeggen had hij maximum 600 à 700 euro scheefgeslagen.

Vonnis

Het was niet de eerste keer dat het slachtoffer op zo’n manier bestolen werd. In juli 2021 stak hij zijn toenmalige huisgenote twee keer in de schouder met een aardappelmes, omdat zij hem 3.600 euro lichter had gemaakt door zijn bankkaart te misbruiken. Voor die feiten kreeg hij vijftien maanden cel.

De procureur benadrukte dat de man al een zwaar strafblad meezeult. Hij liep al zes veroordelingen op voor onder meer diefstal, oplichting en uitkeringsfraude. De rechter besloot de man uiteindelijk te veroordelen tot een effectieve celstraf van 12 maanden en 800 euro boete. Voor misbruik van vertrouwen werd hij wel vrijgesproken. De buit bedroeg volgens de rechter 1.665 euro. Daniël S. kwam niet opdagen voor zijn proces.