Vijftien meldingen na oproep gestolen grafmonumenten

Er werden de voorbije maand al 15 meldingen gemaakt van diefstallen van ornamenten op verschillende begraafplaatsen in Oostende. De politie roept mensen op om te blijven melden.

Midden september maakte de politie melding van een vondst van een 40-tal grafornamente. De kruisbeelden, andere opzet en versieringen waren gevonden en de politie wou de goederen terug bezorgen en de reeks diefstallen in kaart brengen. De vondst bleek afkomstig van de begraafplaats Stuiversstraat waar medewerkers de goederen hadden gevonden in de struiken. Na de oproep van de politie hebben zich 15 mensen gemeld.

“Dat is best aan behoorlijk aantal. Het gaat om twee personen die in het verleden al aangifte deden van diefstal op de begraafplaatsen van de Stuiversstraat en Nieuwpoortsesteenweg. Er hebben zich ook 13 nieuwe slachtoffers gemeld. Er werden ook voor hen processen-verbaal opgesteld. De slachtoffers konden ook de gevonden voorwerpen bekijken, maar er werd nog geen materiaal terug gegeven. Alles wordt nu overgemaakt aan de onderzoeksrechter die verder zal beslissen wat er zal gebeuren”, zo duidt woordvoerder Timmy Van Assche van de Oostendse politie. Bij de politie verwacht men dat er mogelijk nog meer aangiftes gebeuren na de novemberherdenkingen. “Men kan steeds terecht bij de wijkpolitie op het wijkkantoor in Stene na afspraak. We blijven ook oproepen dat mensen melding maken van diefstallen van ornamenten of beschadigingen aan graven”, luidt het. (efo)