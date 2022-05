Vijf verdachten van diefstal bij Waregemse groothandelaar in huishoudelectro opgepakt

Na intensief onderzoek heeft de federale gerechtelijke politie vijf verdachten opgepakt van een diefstal bij een Waregemse groothandelaar in huishoudelectro. Vier van hen zijn aangehouden door de onderzoeksrechter in Kortrijk.

In de zomer van 2021 werden bij een Waregemse groothandelaar in huishoudelectro een aantal loten exclusieve en gespecialiseerde keukenrobots en stofzuigers gestolen.

Huiszoekingen

Na intensief onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter in Kortrijk heeft de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) West-Vlaanderen in samenwerking de speciale eenheden van de federale politie en de lokale politiediensten een reeks huiszoekingen uitgevoerd in opslagplaatsen, bedrijfspanden, horecazaken en woningen in de regio Brussel, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.

Vijf verdachten werden opgepakt en verhoord door speurders van de FGP. De onderzoeksrechter heeft vier van hen aangehouden. Ze verschijnen vrijdag voor de raadkamer. Een aantal andere verdachten wordt nog actief opgespoord.

De elementen uit de huiszoekingen en de verhoren worden meegenomen in het lopende onderzoek.