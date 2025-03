Vijf maanden na ophefmakende inbraak in luxeboetiek in Knokke wordt inboedel online geveild: “Met opbrengst worden schuldeisers betaald”

Vijf maanden na de ophefmakende inbraak in de luxe tweedehandswinkel Lotte Louise in de Lippenslaan in Knokke en het daaropvolgende faillissement, worden honderden goederen die toebehoren aan de faling geveild. “Geld dat dient om de schuldeisers te betalen”, klinkt het. Al blijven gedupeerden met vragen achter. Ondertussen loopt het onderzoek naar de roof volop verder.

Het moet met voorsprong de inbraak zijn waarover de voorbije jaren het meest is gesproken in Knokke-Heist en eigenlijk tot vér daarbuiten. Want bij de inbraak bij Lotte Louise Luxury begin oktober vorig jaar werd niet alleen voor honderdduizenden euro’s aan handtassen, luxekledij en accessoires gestolen; de eigenaars die hun spullen in consignatie gaven kwamen vanuit binnen- en buitenland.

Binnen en buiten in 112 seconden

Voor de feiten keren we terug naar de nacht van 7 op 8 oktober 2024. We schrijven 3.41 uur om precies te zijn. In luxeboetiek Lotte Louise Luxury in de Lippenslaan klinkt een oorverdovend lawaai doorheen de winkel. Seconden later is op de bewakingsbeelden te zien hoe een plooiladder door het dak naar binnen wordt geschoven. Meteen erna daalt een eerste dader de ladder af. Op dat moment is het alarm al in volle werking getreden. Hij helpt een kompaan naar beneden die twee grote zakken bij zich heeft. Onmiddellijk beginnen de twee die zakken te vullen met alles wat ze tegenkomen. De duurste en meest exclusieve handtassen eerst. Amper 112 seconden nadat de twee daders binnendrongen, verdwenen ze weer uit beeld. Op het dak houdt — zo wordt vermoed — in tussentijd een derde dader de wacht om ervoor te zorgen dat de ladder recht blijft staan. De buit loopt in de vele honderdduizenden euro’s. Aanvankelijk spreekt de uitbaatster zelfs van een verkoopwaarde boven het miljoen euro. Bij aankomst van de politie minuten na de roof is van de daders geen spoor meer.

Afhaalmomenten

De weken nadien zorgt de inbraak voor véél ophef in de kustgemeente. Want – zo stellen althans diverse gedupeerden vol overtuiging – het zou niet om een ‘gewone’ inbraak gaan. Verschillende dames die goederen in consignatie gaven vrezen dat ze zijn opgelicht en hun goederen nooit meer zullen terugzien. Wanneer ze dagen later te horen krijgen dat ook de verzekeringsmaatschappij niet tussenbeide komt, is de woede compleet. Nog dezelfde maand wordt de luxeboetiek failliet verklaard.

Tijdens de afhaalmomenten moest de politie ter plaatse komen om de gemoederen te bedaren

Er werd door de rechtbank een curator aangesteld om de faling af te handelen. Eind november mochten de eigenaars van handtassen en andere zaken die níet gestolen zijn, hun goederen komen ophalen in de Lippenslaan. Daarvoor moesten ze zich op voorhand eerst aanmelden bij de curator en de nodige documenten bezorgen. Tijdens die ‘afhaalmomenten’ liepen de emoties bij momenten hoog op. In die mate zelfs dat de politie op een bepaald moment ter plaatse kwam om de gemoederen te bedaren.

Online veiling

De uitbaatster van de zaak liet altijd verstaan dat ze in het verleden zélf slachtoffer is geweest van oplichting en dat dat al voor een zware financiële druk zorgde, waarna de inbraak de spreekwoordelijke druppel was. Daarop vroeg ze het faillissement aan.

In de nasleep van dat faillissement worden nu honderden goederen online geveild. Gaande van luxehandtassen, tot kledij, sieraden, accessoires en andere zaken die toebehoorden tot de faling, zo bevestigt de curator. “Met de opbrengst worden schuldeisers betaald”, laat hij weten. Voor de rest wil de man geen commentaar kwijt. Het gaat om de standaardprocedure na een faillissement. Ook de kleinste zaken worden verkocht.

De goederen waarvan de eigenaars met zekerheid konden aantonen dat het hun eigendom was, konden eerder afgehaald worden tijdens de afgesproken afhaalmomenten. Die worden voor de duidelijkheid dus niet verkocht. (MM)