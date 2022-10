Vijf maanden cel en boete voor poetsvrouw na diefstal gouden horloge bij notaris

Pas twee jaar nadat een gouden horloge verdween bij een notaris merkte het slachtoffer het op. Een eigen speurtocht leverde niettemin al snel de buit én de dief op. Het bleek de poetsvrouw te zijn. Drie jaar na datum stond ze voor de rechter terecht maar daagde ze niet op voor het proces. Ze kreeg 5 maanden effectieve celstraf en een boete van 240 euro.

Het horloge had de notaris zelf in bewaring als onderpand voor een lening. Van zodra hij merkte dat het was verdwenen, ging hij op zoek, met resultaat. Hij vond het online terug en kon het voor 2.500 euro terugkopen. Bleek dat zijn poetsvrouw Mieke V. (62) het in april 2019 had gestolen en had verpand omdat ze hoge ziekenhuisfacturen moest betalen.

De vrouw bekende de diefstal en toonde zich bereid maandelijks 100 euro terug te betalen. Na 1 maand hielden de betalingen al op, ondanks tal van beloftes. “Ik heb wel begrip voor haar moeilijke situatie, maar niet voor het gebrek aan goede wil”, aldus de notaris. “Al betaalde ze maandelijks maar 25 euro terug, maar ook dat gebeurde niet.” De vrouw daagde niet op de rechtbank op. (LSi)