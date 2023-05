Vijf jaar cel voor kelderinbreker die geklist werd tijdens huwelijksaangifte in gemeentehuis van Wielsbeke

Een 30-jarige Kortrijkzaan heeft voor de Brugse rechtbank vijf jaar effectieve celstraf gekregen voor een waslijst aan inbraken aan de kust. Henricus H. viseerde vooral kelders van appartementsgebouwen.

Op 25 april vorig jaar vonden liefst 46 inbraken en pogingen daartoe plaats in de kelders van drie appartementsgebouwen in Knokke-Heist. Op camerabeelden was te zien dat de dader een opvallende rode jas droeg van de Zoute Grand Prix. De politie kon Henricus H. identificeren omdat hij een taxirit naar Oostende had besteld.

Buit in Oostende

De Kortrijkzaan kon op 9 mei gearresteerd worden toen hij in het gemeentehuis van Wielsbeke zijn huwelijk kwam regelen. Hij verklaarde dat hij zijn buit stockeerde bij Geert P. (59) in Oostende. Daar trof de politie heel wat gestolen juwelen, horloges, werkmateriaal en wijn aan. H. verkocht het grootste deel van de buit zelf, de rest liet hij over aan de Oostendenaar, bij wie hij was ingetrokken na een ruzie met zijn vriendin.

158 inbraakpogingen

Het onderzoek linkte H. aan dertig inbraken, 158 inbraakpogingen, twee diefstallen en drie pogingen daartoe. De man, die vooral kelders van appartementsgebouwen viseerde, sloeg ook nog toe in De Panne, Brugge, Nieuwpoort, De Haan, Koksijde, Oostende en Antwerpen. Hij werd al elf keer veroordeeld voor diefstal en kreeg begin 2020 nog drie jaar cel in Veurne. Op het moment van de feiten in het huidige dossier droeg hij een enkelband.

De rechtbank veroordeelde Henricus H. tot vijf jaar effectieve gevangenisstraf. Voor elf inbraken werd hij wel vrijgesproken. Het ging hier vooral om feiten in De Panne waarbij fietsen buitgemaakt werden. Geert P. kreeg twaalf maanden cel met uitstel. (AFr)