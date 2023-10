Vijf inbrekers die op heterdaad betrapt worden eindigen na wilde achtervolging in de gracht

In Oeselgem zijn donderdagvoormiddag op vijf inbrekers op heterdaad betrapt. Ze namen de benen toen de bewoonster van het huis thuiskwam. Na een wilde achtervolging belandden ze in Ardooie in de gracht. De buit werd aangetroffen in hun wagen.

Het moet even schrikken geweest zijn voor de Oeselgemse vrouw die de inbrekers betrapte. Ze kwam rond 11.20 uur thuis en zag een vreemde auto op haar oprit staan. Vervolgens kwamen vijf mannen uit haar huis gelopen. Ze sprongen in hun auto en reden met gierende banden weg. Wat de vrouw vermoedde, bleek al snel waarheid te zijn: haar hele huis was op klaarlichte dag overhoop gehaald.

Ze verwittigde de politie die snel de achtervolging inzette. Voor politiezone Midow was het hun tweede achtervolging op minder dan twaalf uur tijd. Ze werden bijgestaan door agenten van PZ Regio Tielt en een helikopter. De achtervolging vond grotendeels plaats op grondgebied Tielt. Waarschijnlijk probeerden de mannen op de E403 te geraken om zo richting Frankrijk te rijden. Hun vluchtauto had Franse nummerplaten. De politie zou het voertuig onderscheppen op de oprit van de E403 in Ardooie maar zo ver kwam het niet. De chauffeur voerde een riskant inhaalmanoeuvre uit en belandde er in de gracht.

De politie kon vijf verdachten inrekenen, een daarvan geeft zich uit als een minderjarige. In de wagen werd de buit van de inbraak in Oeselgem aangetroffen. Het gaat om een aanzienlijke som cash geld en juwelen. Het parket bevestigt de feiten en is een onderzoek gestart, vooral om na te gaan of het vijftal nog gelinkt kan worden aan andere feiten in de regio.