Vijf caravans gestolen bij Decuyper

Bij Decuyper Mobilhomes & Caravans in het begin van de Benelux laan in Poperinge zijn vrijdagnacht maar liefst vijf caravans gestolen. De feiten vonden plaats tussen 0.10 uur en 1.50 uur. Het gaat alvast om het werk van meerdere daders.

“De minst geziene hoek op onze parking werd opengebroken om toegang te krijgen”, post het familiebedrijf op haar Facebookpagina. Er zijn vier caravans type Fendt en één caravan type Hobby gestolen. De caravans werden uitgereden per twee en vermoedelijk naar een loods of parking in de buurt gebracht.

Tussen het buiten rijden en terugkomen zit er steeds dezelfde tijd. Uit de camerabeelden blijkt dat de vier Fendts zijn weggereden in de richting van de winkel Desomer-Plancke. De Hobby verdween richting de Beneluxlaan.

De daders verplaatsten zich met twee voertuigen: een bestelwagen van het type Fiat Ducato/Peugeot Boxer met dakdrager en een personenwagen BMW x3 of x5. Het gaat om twee wagens met Engelse nummerplaat en het stuur aan rechterkant.

© GF

Enkele daders zijn alvast goed herkenbaar op de camerabeelden. Het is de zoveelste inbraak in het familiebedrijf. In mei 2017 zijn tijdens een zaterdagnacht drie caravans gestolen. De daders raakten binnen door een heftruck te gebruiken van een aanpalend bedrijf. De caravans hadden een waarde van zo’n 80.000 euro. Het was toen al maar liefst de twintigste inbraak in twaalf jaar.

Een maand later gingen dieven aan de haal met specifieke wisselstukken. Het ging om tien ramen, acht wielen en gasvuuronderdelen van zo’n zeven caravans. In november 2017 werden dan Roemeense dieven geklist door de politie. Een alerte buurtbewoner sloeg alarm bij de politie en filmde alles. (EDB)