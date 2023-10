Vier weken na inbraak in pitazaak riskeren daders al twee jaar cel

Amper vier weken nadat drie daders inbraken in pitazaak Istanbul in Nieuwpoort riskeren twee daders al elk twee jaar cel. Het Marokkaanse duo van 21 en 23 jaar pleegde de feiten met een minderjarige maar die werd niet correctioneel vervolgd. Via snelrecht stonden ze dinsdag al voor de rechter.

De inbraak in pitazaak Istanbul in de Langestraat werd donderdagochtend 7 september om 5.30 uur gepleegd. De dieven forceerden er een raam waarna minstens een van hen de zaak binnen ging. Op camerabeelden die uitbater Tuna Ozcan kon maken bleek dat ze binnen aan de haal gingen met geld uit de kassa en minstens een dader de buit via een raam doorgaf aan een kompaan buiten. De drie konden vluchten maar werden ’s anderendaags door een politieteam opgepakt. Het bleek dat ze eerder ook al feiten hadden gepleegd in Oostende.

“Daarbij werd A.H. (21) op heterdaad betrapt toen hij een enveloppe pikte uit een postzak van Bpost”, sprak de procureur. “Toen hij opgepakt werd spuwde hij nog naar de politie. Even later pleegde hij met E.A. (23) de feiten in de pitazaak. Dat deden ze samen met een derde kompaan maar uit een botscan bleek die minderjarig te zijn. Het was die minderjarige de in de zaak binnen zat en de buit overhandigde aan de twee andere. In de zaak werd ongeveer 400 euro gestolen, een broodmes en een jas. Ik vraag voor beiden twee jaar cel.”

De twee mannen betuigden hun spijt en zeiden dat ze niet de bedoeling hadden om te stelen. “We kwamen om de zee te zien”, zeggen ze. Vonnis op 17 oktober. (JH)