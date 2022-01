Vier verdachten voor onderzoeksrechter na woninginbraak en wilde achtervolging in Roeselare

De politiezone RIHO heeft zaterdag een achtervolging gehouden in Roeselare nadat vijf verdachten van een woninginbraak probeerden te vluchten. De wagen met Franse nummerplaat probeerde met hoge snelheid te ontsnappen aan de politiepatrouilles.

Uiteindelijk konden vier verdachten gevat worden. Zij komen zondag voor de onderzoeksrechter, zo meldt het parket van West-Vlaanderen. Een vijfde verdachte is nog spoorloos.

Zaterdag in de vroege ochtend werd de politiezone RIHO ingelicht over een woninginbraak in Roeselare. Het zou gaan om vijf verdachten. Onderweg naar de woning in kwestie, kruiste de patrouille het voertuig van de verdachten. Daarop werd de achtervolging ingezet. Het voertuig met Franse nummerplaat haalde daarbij snelheden van 200 kilometer per uur. Verschillende politiezones hielpen bij de achtervolging en ook het droneteam werd ingeschakeld.

Band kwijt

Uiteindelijk verloor het voertuig een band en kwam het tot stilstand. Daarop vluchtten twee verdachten over de vangrails richting open veld. Drie anderen bleven zitten en werden meteen gearresteerd. Later kon ook een vierde verdachte gevat worden. De vijfde verdachte is voorlopig spoorloos.

De vier verdachten, allen tussen de 20 en 35 jaar en met Franse nationaliteit, verschijnen zondag voor de onderzoeksrechter. Die beslist over hun eventuele aanhouding.

