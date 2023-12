Vier mannen (geboren in 1985, 1995, 1996 en 2000) zijn dinsdag door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van bendevorming en twee woninginbraken in Knokke-Heist. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

Ze konden gelinkt worden aan twee woninginbraken in Knokke-Heist op 17 december en in de nacht van 17 op 18 december. De verdachten werden op kerstavond rond 19 uur onderschept in Knokke-Heist. In het voertuig werd ook inbrekersmateriaal aangetroffen.