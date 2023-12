Vier verdachten op kerstavond opgepakt voor woninginbraken in Knokke-Heist

De Brugse onderzoeksrechter heeft vier mannen aangehouden op verdenking van bendevorming en van twee woninginbraken in Knokke-Heist. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, woensdag. De verdachten werden op kerstavond ingerekend.

De politie van de zone Damme/Knokke-Heist startte een onderzoek naar aanleiding van woninginbraken op 17 december en in de nacht van 17 op 18 december in Knokke-Heist. De verdachten werden uiteindelijk op zondag 24 december rond 19 uur onderschept in Knokke-Heist. Het gaat om vier mannen van 23 tot 38 jaar oud. In hun voertuig werd volgens het parket inbrekersmateriaal aangetroffen.

Ook in Zwevezele dieven ingerekend

Op kerstavond werden in Zwevezele al twee vermoedelijke inbrekers ingerekend. De politie merkte een witte auto op die in aanmerking zou komen voor een reeks inbraken, onder andere in de politiezone Regio Tielt. Het voertuig werd aan de afrit van de E403 in Ruddervoorde achtervolgd door de wegpolitie, maar raakte op het kruispunt van de N50 met de Varentakker van de weg. Een verdachte werd onmiddellijk opgepakt, terwijl zijn kompaan na een zoekactie in de boeien werd geslagen. In de auto ontdekten de speurders de buit van een inbraak eerder die avond in Torhout.

Verder onderzoek

In het dossier van de achtervolging werden een 27-jarige en een 24-jarige man dinsdagochtend door de onderzoeksrechter aangehouden. Later op de dag werden ook de vier verdachten van de inbraken in Knokke aangehouden door de onderzoeksrechter. Vrijdag zal de Brugse raadkamer oordelen of de zes vermeende inbrekers al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven. Verder onderzoek moet uitwijzen of ze voor nog meer gelijkaardige feiten in aanmerking komen.