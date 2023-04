Vier verdachten na inbraakpoging in Delhaize opgepakt en aangehouden

Dinsdag pakte de politie van Bredene/De Haan vier personen op die verdacht worden van een hele reeks feiten in Bredene.

In de nacht van maandag op dinsdag werd gepoogd om in te breken in de Delhaize supermarkt aan de Kapelstraat in Bredene. Een verdachte van deze feiten kon in de loop van dinsdag gevat worden. De 19-jarige man uit Charleroi kon gelinkt worden aan drie anderen: twee Luikenaars van 21 en 30 jaar en een 19-jarige vrouw uit de regio Luik.

Uit onderzoek bleek dat het viertal in aanmerking komt voor drie diefstallen uit voertuig, een inbraak in een caravan, een diefstal uit een caravan, drie feiten van informaticafraude en een diefstal met geweld. Twee van de vier stonden ook nog onder probatievoorwaarden voor een eerdere veroordeling.

De verdachten werden donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brugge en aangehouden. De politie van Bredene/De Haan voert het verder onderzoek onder leiding van de onderzoeksrechter.