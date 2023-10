Vier verdachten aangehouden in zaak van diefstal paardenzadels

De Brugse onderzoeksrechter heeft woensdag vier verdachten aangehouden in de zaak rond de diefstal en heling van paardenzadels. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. Het gaat om twee Roemenen, een Litouwse en een Belg.

Diefstallen over gans België

In het hele land kregen meerdere maneges de afgelopen maanden af te rekenen met diefstallen van paardenzadels. De federale gerechtelijke politie (FGP) van West-Vlaanderen clusterde de feiten en voerde maandenlang onderzoek om de modus operandi in beeld te brengen. Ze kregen daarbij ondersteuning van de centrale diensten van de federale gerechtelijke politie (DJSOC) en van de cavalerie van de federale politie. Het onderzoek werd in West-Vlaanderen gevoerd op basis van een negental feiten verspreid over de provincie, onder andere in Oostduinkerke, Oostende en Snaaskerke.

De speurders ontdekten dat de feiten gepleegd werden door Roemenen zonder vaste verblijfplaats. De bende ging meestal vooraf op verkenning om dan ‘s nachts toe te slaan. Vervolgens werd de buit bijna onmiddellijk overgebracht naar een manege in de provincie Antwerpen. Wellicht werden de gestolen zadels daarna in het buitenland verhandeld.

Op heterdaad betrapt

In de nacht van dinsdag op woensdag werden de speciale eenheden van de federale politie ingeschakeld om enkele verdachten op heterdaad te betrappen. Daarbij werden in de provincie Henegouwen twee Roemeense mannen van 38 en 41 jaar oud ingerekend. De actie werd woensdagochtend voortgezet in de Kempen door ook de vermoedelijke helers te arresteren. Het gaat om een 33-jarige Litouwse vrouw en een 56-jarige Belg. In hun woning en manege werden ongeveer 150 paardenzadels en ongeveer 35.000 euro cash geld in beslag genomen.

De FGP riep eigenaars van gestolen paardenzadels op om aangifte te doen bij de lokale politie. “Het is daarbij van belang om te vermelden van wanneer de diefstal dateert. Een goede beschrijving van het zadel, een aankoopfactuur en foto’s zijn nuttig voor de onderzoekers”, klonk het in een persbericht.

Alle vier aangehouden

Na verhoor werden de vier verdachten in Brugge voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besliste vervolgens om hen allemaal aan te houden. De Brugse raadkamer zal nu moeten oordelen of de verdachten al dan niet langer in de gevangenis moeten blijven.