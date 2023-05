Vier Roemenen opgepakt na achtervolging na diefstal met geweld

In de Amersveldestraat in Kortemark ontstond zaterdagavond heel wat tumult op straat en in een woning. Een bewoner werd er beroofd van een som cash geld door vier Roemeense mannen. Vermoedelijk ging het om een persoonlijk conflict. Toen ze later terugkeerden kwam het tot een achtervolging met de politie en werden ze opgepakt.

De feiten deden zich zaterdagavond rond 18.45 uur voor in een woning in de Amersveldestraat. Daar woont een Roemeense man. Hij kreeg die avond het bezoek van vier landgenoten, die allen in Roeselare wonen. Zij reden met een Volkswagen Touran naar zijn woning. Drie Roemeense mannen stapten uit terwijl de chauffeur bleef zitten. Volgens de verklaring van het slachtoffer ging het drietal naar de achterzijde van zijn woning en stampten ze daar een glazen schuifraam in. Binnen bedreigden ze de man en vroegen hem cash geld. Nog volgens het slachtoffer zouden ze enkele duizenden euro’s mee hebben genomen. Wellicht ging het om op een openstaande schuld die de bewoner nog bij zijn landgenoten had. Na de diefstal met geweld ging het viertal weg maar dreigden ze ermee later op de avond terug te keren om het resterende geld op te halen. Daarna belde de bewoner de politie.

Nadat de politie de nodige vaststellingen had gedaan werden patrouilles in de buurt gehouden. Twee uren na de eerste feiten werd dezelfde Volkswagen Touran opgemerkt in de Galgestraat in Kortemark, vlakbij de Amersveldestraat. De bestuurder weigerde echter te stoppen en gaf extra gas. Het kwam tot een achtervolging door de politie waarbij de bestuurder plots een oprit van een hoeve opreed in een poging te kunnen vluchten. Het viertal werd echter snel ingerekend. Na hun arrestatie werd het parket ingelicht die een beslissing moest nemen wat er met het viertal moest gebeuren. (JH)