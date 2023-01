Vier Noord-Fransen terecht voor reeks fietsdiefstallen in Kortrijkse centrum

Vier Algerijnse Fransen uit het noorden en de Parijse regio riskeren voor de Kortrijkse strafrechtbank 14 tot 20 maanden cel voor een reeks fietsdiefstallen in het centrum van Kortrijk. Ze konden dankzij camerabeelden in Blankenberge geklist worden.

Onderzoek van camerabeelden maakte duidelijk dat tussen augustus en oktober 2022 telkens twee voertuigen met Franse nummerplaten in beeld kwamen bij fietsdiefstallen. De nummerplaten konden geseind worden en dat leverde op 19 oktober een ‘hit’ op in Blankenberge. Vier Fransen, twintigers en dertigers uit Neuville-en-Ferain en de Parijs regio, zaten allen samen in de twee geviseerde auto’s.

Geldnood door gokprobleem

Na eerst te hebben ontkend, gaf Khaled R. (34) uit Neuville-en-Ferain toe dat hij inderdaad de fietsdiefstallen pleegde. Hij zat in geldnood, onder meer door een gokprobleem. De drie anderen bekenden slechts 1 of enkele fietsdiefstallen. “We kwamen naar België om sigaretten te kopen. Die zijn hier veel goedkoper”, klonk het. “We hadden vooraf veel gedronken en waren dronken”, aldus Bilal A. (24). Het viertal verblijft ondertussen al 3 maanden in de cel. Eén voor één vroegen ze die zo snel mogelijk te mogen verlaten. “Onze excuses, we keren zo snel mogelijk terug naar Frankrijk en zullen niet meer naar België terugkeren”, klonk het unisono. Vonnis op 22 februari. (LSi)