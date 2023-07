Vier minderjarigen opgepakt na inbraak in Blankenbergse strandbar, tiener doet zelfs grote behoefte

De politie van Blankenberge heeft vier minderjarigen geklist die dinsdagavond 18 juli binnenbraken in strandbar Karma Beach. De tieners namen daar uitgebreid de tijd voor en beseften niet dat ze al die tijd werden gefilmd door een bewakingscamera. Eén van hen deed zelfs zijn grote behoefte. Uiteindelijk veroorzaakten ze ook heel wat schade én namen ze cash geld mee. “Ze wisten duidelijk waar ze moesten zijn”, zegt uitbaatster Valentine Wyckaert.

Neen, een aangename dinsdagavond was het niet voor Valentine Wyckaert en Ralph Dobbelaere. De uitbaters van Karma Beach — een populaire strandbar in Blankenberge — kregen even voor 23 uur een telefoontje van de politie. Een getuige had gezien hoe een groepje aan het inbreken was en alarmeerde de hulpdiensten. De politie kon de vier verdachten — allen minderjarig — uiteindelijk bij de lurven vatten.

Voor Valentine en Ralph zat er niks anders op dan de schade op te meten. “En die is behoorlijk groot”, zegt Valentine. “Ze forceerden sloten en ook enkele deuren werden vernield. Die jongens namen alleszins hun tijd voor de inbraak en wisten duidelijk goed waar ze moesten zijn. Om 21.50 uur kwamen ze hier toe me de fiets en begonnen ze aan hun tocht door onze bar. Uiteindelijk raakten ze ook bij de kassa en namen ze een aanzienlijk bedrag aan wisselgeld mee.”

Dat de uitbaters zo goed weten wat er precies gebeurde, is te danken aan hun bewakingscamera’s. Al hadden de minderjarigen — die zo’n halfuurtje in de bar bleven tijdens de inbraak — aanvankelijk helemaal niet door dat ze werden gefilmd. “Proper om te zien is het alleszins niet”, zucht Valentine. “Niet alleen dolden ze wat met speelgoed en staken ze handdoeken in hun broek, op een bepaald moment vond één van de daders er niet beter op dan zijn broek af te steken en zijn grote behoefte te doen.”

Toen de jongeren, die volgens de uitbaters duidelijk onder invloed waren, de camera’s opmerkten, probeerden ze die nog tevergeefs onklaar te maken. Hun vlucht was van korte duur, want nadat een getuige hen opmerkte kon de politie de vier snel oppakken.

“Ik ben de politie zeker dankbaar voor hun snel en doortastend werk. Blijkbaar moet het parket nu oordelen over wat er met die jongens moet gebeuren. We weten dus niet of de buit kon gerecupereerd worden. Al blijven we zeker achter met heel wat schade. Mijn man was vandaag (woensdag 19 juli, red.) volop bezig met de herstellingswerken. Laat ons hopen dat het de eerste en laatste keer deze zomer was dat we ongewenst bezoek over de vloer kregen”, besluit Valentine.

Bij de politie bevestigen ze dat er vier minderjarigen zijn onderschept. “Het jeugdparket zal moeten beslissen wat er met hen verder moet gebeuren”, klinkt het daar.

