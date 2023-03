Vier minderjarige dieven op heterdaad betrapt tijdens inbraak in jeugdlokalen in Kuurne

In de nacht van donderdag 9 op vrijdag 10 maart kon de politiezone VLAS vier inbrekers op heterdaad betrappen en oppakken toen zij aan het inbreken waren in de jeugdlokalen van de Chiro en KSA in de Boomgaardstraat in Kuurne. Het parket laat weten dat het om minderjarigen gaat.

Een alerte medewerker van de KSA alarmeerde afgelopen nacht de politiezone VLAS toen hij vaststelde dat er inbrekers ‘aan het werk’ waren in de jeugdlokalen in Kuurne. De politieteams die snel ter plaatse waren, konden in de buurt meteen drie verdachten oppakken. Even later werd ook de vierde verdachte, met inzet van de patrouillehond, bij de kraag gevat.

Tijdens het eerste onderzoek ter plaatse trof de politie bij de verdachten en in hun rugzak spullen aan die gestolen waren in de jeugdlokalen.

Sinds begin maart werden al zes feiten van inbraken in lokalen van jeugdbewegingen in Kortrijk, Kuurne, Marke, Bissegem en Heule vastgesteld. Op drie locaties bleef het bij een poging en geraakten de daders niet binnen. Op drie andere locaties slaagden de daders wel in hun opzet. Het was telkens door ruitverbijzeling dat ze de jeugdlokalen konden betreden en alle kostbaarheden die niet te zwaar of te groot waren, meegraaiden: multimedia (geluidsbox, oortjes, laders) sommen geld, uurwerk, zaklamp, eten, drinken…

Ook betrokken bij andere inbraken?

Het onderzoek dat momenteel loopt moet duidelijk maken of de jongemannen ook in aanmerking komen als verdachten van andere recente inbraken in jeugdlokalen.

Burgemeester van Kuurne Francis Benoit: “Het is extra jammer dat net jeugdbewegingen hier het slachtoffer van worden. Zij hebben vaak geen middelen op overschot om hun werking, die wekelijks kan rekenen op heel wat enthousiaste leden, draaiende te houden. En dan spreken we nog niet van de inbraakschade die aangericht werd aan de lokalen zelf. Sterk werk dus van onze politiemensen, samen met de alerte KSA-leider.”