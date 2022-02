Vier inbrekers plunderen Lab9-winkel in Roeselare in amper twee minuten

Vier gemaskerde inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag de Lab9-winkel, gespecialiseerd in Appleproducten, langs de Ooststraat in Roeselare geplunderd. De vier gemaskerde dieven waren slechts twee minuten binnen en vluchtten nadien richting Frankrijk.

Omstreeks 3.20 uur kwam een auto met Franse nummerplaat de Ooststraat, de belangrijkste winkelstraat van Roeselare, ingereden. Vier gemaskerde mannen stapten uit en begaven zich richting Lab9. De elektronicawinkel is gespecialiseerd in allerhande producten en accessoires van het merk Apple.

Op camerabeelden is te zien hoe de vier gemaskerde mannen de glazen vitrine inslaan en daarna het hek, dat de winkel tegen indringers moet beschermen, openbreken. De vier inbrekers baanden zich daarna een weg door de winkel en namen allerlei elektronische apparatuur mee.

Aanzienlijke buit

“Ze zijn slechts een tweetal minuten binnen geweest. De winkel is geplunderd, de buit is aanzienlijk”, aldus Tom Janssens, woordvoerder van het parket in Kortrijk. De daders snelden na hun inbraak weg uit de Ooststraat. Uit camerabeelden blijkt dat de donkerkleurige wagen in Izegem de autosnelweg is opgereden richting Frankrijk.

Omwonenden verwittigden politie

Buurtbewoners in de Ooststraat werden zondagnacht wakker van de inbraak. Zij verwittigden onmiddellijk de politie. Die snelde ter plaatse, maar trof de daders er niet meer aan. Politie en parket zijn inmiddels een onderzoek gestart. Van de daders is er momenteel nog geen spoor. De winkel werd maandagochtend afgesloten met een scherm zodat het labo een sporenonderzoek kon uitvoeren. Bij Lab9 wenst men voorlopig niet te reageren.