Vier inbrekers op heterdaad betrapt in Rekkem

Donderdagnamiddag werden 4 inbrekers op heterdaad betrapt in de Rekkemse Neerweg. Dankzij de combinatie van alerte buren en een blits interventie van de ordediensten, werd een stevige klap uitgedeeld aan het criminele circuit.

Het waren enkele bewoners van de Neerstraat die rond 14 uur verdachte handelingen opmerkten. In de tuin van een alleenstaande woning zagen ze hoe enkele onbekenden aan het rondsluipen waren en de politie werd verwittigd.

Identificatie

“Bij het ontvangen van de oproep namen we geen enkel risico en stuurden we meteen een aantal ploegen ter plaatse”, verduidelijkt commissaris Decuypere van politiezone Grensleie. “Onze mensen waren erg snel ter plaatse en konden vier personen bij de kraag vatten. Er werd meteen werk gemaakt van hun identificatie en hun bedoelingen.”

De commissaris bevestigt het voorval maar maakt meteen ook duidelijk dat er weinig zal worden gecommuniceerd. “Het parket nam de zaak in handen en deze aanhouding maakt deel uit van een groter onderzoek. We moeten nu uitmaken of deze vier personen kunnen worden gelinkt aan verschillende, recente feiten uit de zone. Meer informatie kan ik dan ook niet geven daar het parket de communicatie hiervan zal overnemen.”

Geteisterd

De afgelopen weken werden zowel Rekkem als Lauwe geteisterd door inbraken, pogingen tot inbraken en een resem verdachte handelingen al dan niet op camera vastgelegd. Met deze arrestatie komt hopelijk een einde aan deze vlaag van criminele feiten die, naast heel wat schade en verlies ook een niet te negeren onveiligheidsgevoel met zich meebracht.